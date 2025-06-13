В Удмуртии за пять месяцев 2025 года выявлено 50 случаев геморрагической лихорадки

За первые пять месяцев 2025 года в Удмуртии выявлено 50 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Уровень заболеваемости составляет 3,49 на 100 тысяч населения и совпадает с показателями прошлого года.

Очаги заболевания зарегистрированы в 13 сельских районах и 3 городах республики. Наиболее высокие показатели — в Сюмсинском районе (80,24 на 100 тысяч), Селтинском (19,43 на 100 тысяч) и Увинском (11,86 на 100 тысяч).

По данным эпидемиологов, большинство случаев связано с бытовыми условиями. Также зафиксированы случаи заболевания после посещения леса и работы на садовых участках. Власти напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики при контакте с грызунами — основными переносчиками инфекции.