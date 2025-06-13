В Казани произошло 135 ДТП за сутки
В Казани за сутки зарегистрировано 135 ДТП, три человека пострадали, сообщает Госавтоинспекция.
Автоинспекторы задержали восемь водителей в состоянии опьянения и пятерых без прав. К административной ответственности привлекли шесть мотоциклистов, шесть велосипедистов и пятерых владельцев электросамокатов.
В отдел полиции доставили четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.
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