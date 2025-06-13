Писатель Джулиан Барнс к своему 80-летию выпустит книгу о любви и старении

Публикация запланирована на 22 января 2026 года — через три дня после дня рождения писателя

Джулиан Барнс, обладатель Букеровской премии, готовится отметить свое 80-летие выходом новой книги под названием Departure(s). Издательство Jonathan Cape, входящее в Penguin Random House UK, приобрело права на издание книги в Великобритании и странах Содружества, кроме Канады. Публикация запланирована на 22 января 2026 года — через три дня после дня рождения писателя.

Барнс написал 14 романов, среди которых «Предчувствие конца», ставшее лауреатом Букеровской премии 2011 года, а также бестселлеры «Шум времени» и «Одна история». В 2011 году он получил премию Дэвида Коэна за вклад в литературу, а в 2017 году был награжден орденом Почетного легиона.

Новая книга рассказывает о мужчине по имени Стивен и женщине по имени Джин, которые влюбляются в молодости и вновь встречаются в старости. Роман включается в себя элементы художественной прозы, эссе и мемуаров. В центре повествования — темы старения, памяти, принятия неизбежного и размышления о будущем. Представитель издательства отметил, что в книге Барнс исследует собственное отношение к смертности. Автор связывает воспоминания и переживания, которые формируют жизнь человека: радости и испытания, приобретения и потери, память и забвение, а также процесс отпускания прошлого.

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Екатерина Петрова