На магазин «Фаланстер» составлен протокол о пропаганде ЛГБТ* и участии в «нежелательной организации»

В Тверской районный суд Москвы поступили административные протоколы в отношении книжного магазина «Фаланстер» и его соучредителя Бориса Куприянова

В Тверской районный суд Москвы поступили административные протоколы в отношении книжного магазина «Фаланстер» и его соучредителя Бориса Куприянова. Магазин обвиняют в пропаганде ЛГБТ* по части 1 статьи 6.21 КоАП, предусматривающей штраф до миллиона рублей и приостановку деятельности на срок до 90 суток. Кроме этого, Куприянову предъявлено обвинение по статье 20.33 КоАП об участии в работе «нежелательной организации». Заседания по обоим делам назначены на 17 июля.

В конце мая «Фаланстер» и Куприянов уже получили штрафы в размере 80 и 40 тыс. рублей соответственно по статье о «нежелательной организации». Эти меры связаны с продажей в декабре 2024 года книги белорусского анархиста и политзаключенного Игоря Олиневича «Еду в Магадан», где содержится послесловие от «Федерации анархического черного креста»**. При этом издательство книги — «Радикальная теория и практика». Основатель «Фаланстера» в суде не признал вину, указав, что книга была букинистической и поступила в магазин в двух экземплярах, а магазин не имел связей с организацией и не получал от нее финансирования.

В марте 2025 года прокуратура провела проверку в магазине и изъяла несколько книг, включая произведения Мишеля Фуко, Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг. В феврале «Фаланстер» отменил презентацию книги «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный» из-за жалоб провластных активистов, которые обратились в Генпрокуратуру и ФСБ с требованием проверить автора Кирилла Медведева на предмет «реабилитации нацизма» и «подрывной деятельности».

* движение признано экстремистским, деятельность является запрещенной на территории РФ

** включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России

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Екатерина Петрова