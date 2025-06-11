Определены победители пятого сезона премии «Русский детектив»
В этом году на конкурс поступило почти 500 книжных заявок, из которых 225 вошли в длинный список, а 46 — в шорт-лист
В Москве прошла церемония награждения лауреатов пятого сезона премии «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино. Премия учреждена в 2020 году для поддержки авторов и создателей фильмов, которые работают в жанре детектива, и проводится при поддержке Российской государственной библиотеки.
В этом году на конкурс поступило почти 500 книжных заявок, из которых 225 вошли в длинный список, а 46 — в шорт-лист. В кинономинациях эксперты рассматривали более 160 произведений. Организаторы отметили, что премия продолжает открывать новые имена и поддерживать развитие жанра. Эксперты подчеркнули сложность детективного жанра и важность профессионального мастерства для создания захватывающих произведений.
Жюри определило лауреатов в 14 основных и двух специальных номинациях.
- «Открытие года»: Тимур Суворкин — «Ариадна Стим. Механический гений сыска»;
- «Дебют года»: Братья Рюриковы — «В тени императора»;
- «Автор года»: Яна Вагнер — «Тоннель»;
- «Преступление и наказание: детектив года»: Шамиль Идиатуллин — «Бояться поздно»;
- «Детский детектив»: Этери Заболотная — «Таинственное ограбление библиотеки»;
- «Комикс/графический роман»: Андреас — «Кромвель Стоун. Полное издание», KEYLEEN — «Игра Ф.»;
- «Документальный детектив»: Асгат Сафаров — «Закат «казанского феномена». История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана»;
- «Детективный триллер»: Мария Скрипова — «Ненадежный свидетель»;
- «Исторический детектив»: Николай Свечин — «Ледяной ветер Суоми»;
- «Иностранный детектив»: Питер Боланд — «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин»;
- «Выбор читателей LiveLib»: Мария Скрипова — «Ненадежный свидетель»;
- «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Тайны следствия», 23-й сезон;
- «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Поймай мне убийцу»;
- «Лучший фильм в жанре детектив»: «Спящие псы»;
- Специальный приз жюри «Вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра»: Анна и Сергей Литвиновы;
- Специальный приз жюри «За смычку литературы и кино»: Андрей Кивинов.
Лауреаты получили памятные статуэтки, победители в ключевых номинациях — специальные призы от Российской государственной библиотеки. Победитель в категории «Дебют года» будет издан холдингом «Эксмо-АСТ». Организаторы объявили, что прием заявок на шестой сезон стартует летом 2025 года.
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