Определены победители пятого сезона премии «Русский детектив»

В этом году на конкурс поступило почти 500 книжных заявок, из которых 225 вошли в длинный список, а 46 — в шорт-лист

Фото: Предоставлено пресс-службой издательской группы «Эксмо-АСТ»

В Москве прошла церемония награждения лауреатов пятого сезона премии «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино. Премия учреждена в 2020 году для поддержки авторов и создателей фильмов, которые работают в жанре детектива, и проводится при поддержке Российской государственной библиотеки.

В этом году на конкурс поступило почти 500 книжных заявок, из которых 225 вошли в длинный список, а 46 — в шорт-лист. В кинономинациях эксперты рассматривали более 160 произведений. Организаторы отметили, что премия продолжает открывать новые имена и поддерживать развитие жанра. Эксперты подчеркнули сложность детективного жанра и важность профессионального мастерства для создания захватывающих произведений.

Жюри определило лауреатов в 14 основных и двух специальных номинациях.

«Открытие года»: Тимур Суворкин — «Ариадна Стим. Механический гений сыска»;

Тимур Суворкин — «Ариадна Стим. Механический гений сыска»; «Дебют года»: Братья Рюриковы — «В тени императора»;

Братья Рюриковы — «В тени императора»; «Автор года»: Яна Вагнер — «Тоннель»;

Яна Вагнер — «Тоннель»; «Преступление и наказание: детектив года»: Шамиль Идиатуллин — «Бояться поздно»;

Шамиль Идиатуллин — «Бояться поздно»; «Детский детектив»: Этери Заболотная — «Таинственное ограбление библиотеки»;

Этери Заболотная — «Таинственное ограбление библиотеки»; «Комикс/графический роман»: Андреас — «Кромвель Стоун. Полное издание», KEYLEEN — «Игра Ф.»;

Андреас — «Кромвель Стоун. Полное издание», KEYLEEN — «Игра Ф.»; «Документальный детектив»: Асгат Сафаров — «Закат «казанского феномена». История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана»;

Асгат Сафаров — «Закат «казанского феномена». История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана»; «Детективный триллер»: Мария Скрипова — «Ненадежный свидетель»;

Мария Скрипова — «Ненадежный свидетель»; «Исторический детектив»: Николай Свечин — «Ледяной ветер Суоми»;

Николай Свечин — «Ледяной ветер Суоми»; «Иностранный детектив»: Питер Боланд — «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин»;

Питер Боланд — «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин»; «Выбор читателей LiveLib»: Мария Скрипова — «Ненадежный свидетель»;

Мария Скрипова — «Ненадежный свидетель»; «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Тайны следствия», 23-й сезон;

«Тайны следствия», 23-й сезон; «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Поймай мне убийцу»;

«Поймай мне убийцу»; «Лучший фильм в жанре детектив»: «Спящие псы»;

«Спящие псы»; Специальный приз жюри «Вклад в развитие детективного и остросюжетного жанра»: Анна и Сергей Литвиновы;

Анна и Сергей Литвиновы; Специальный приз жюри «За смычку литературы и кино»: Андрей Кивинов.

Лауреаты получили памятные статуэтки, победители в ключевых номинациях — специальные призы от Российской государственной библиотеки. Победитель в категории «Дебют года» будет издан холдингом «Эксмо-АСТ». Организаторы объявили, что прием заявок на шестой сезон стартует летом 2025 года.

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Екатерина Петрова