В День России 500 человек пройдут по Казанскому кремлю на параде дружбы народов

Музыкальное шествие начнется от Спасской башни в 11.00

Фото: Максим Платонов

В рамках празднования Дня России в Казанском кремле пройдет парад дружбы народов, в котором ожидается участие около 500 человек. Об этом сообщила глава «Молодежной Ассамблеи народов Татарстана при Ассамблее представителей народов, проживающих на территории РТ» Диляра Дамар на пресс-конференции.

— Этот парад имеет особое значение, потому что вместе с иностранными студентами, представителями госорганов, гостями из Госсовета и Госдумы мы проходим по центральным улицам Казани. В этом году пройдем по территории кремля, — передает слова Дамар корреспондент «Реального времени».

Директор ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана» Тимур Кадыров добавил, что принять участие в шествии могут все желающие, поэтому число участников может варьироваться. Кроме того, в этом году парад пройдет не только в Казани, но и в шести муниципалитетах: в Спасском, Альметьевском, Нурлатском, Дрожжановском, Нижнекамском и в Менделеевском районах.

Всего с 2017 года в параде дружбы народов приняло участие более 10 тыс. человек.

Фото: Динар Фатыхов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Парад в Казанском кремле начнется 12 июня в 11.00 у Спасской башни. С 11.00 до 17.00 в кремле все желающие также смогут присоединиться к праздничной программе республиканского фестиваля «Мозаика культур» во дворе присутственных мест.

В рамках мероприятия гостей ждут мастер-классы, национальные игры, конкурсы, выставка национальных костюмов и концерт с участием академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ и фолк-группы «Узорица».



Дарья Сайфиева