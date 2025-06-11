Названы самые любимые города для выезда у футбольных болельщиков Казани

Фото: Максим Платонов

Самыми запоминающимся городом оказался Санкт-Петербург (28%), в тройке лидеров Краснодар (19%) и Нижний Новгород (12%). В пятерке любимых городов для выезда за командой оказались Новосибирск (9%) и Екатеринбург (6%), об этом свидетельствуют данные исследования* компании OLIMPBET, приуроченного к матчу OLIMPBET Суперкубок России по футболу.

Болельщики отмечают, что выезд с командой — затратное хобби. Так, половина (50%) тратят свыше 20 тысяч рублей. Еще 13% тратят от 10 до 20 тысяч рублей, 22% — от 5 до 10 тысяч, а 15% — не более 5 тысяч рублей. При этом отсутствие денег вошло в топ-3 причин, почему болельщики отказываются от выездов. Так, в каждом втором случае (49%) респонденты не едут на выезд, потому что им не нравится город, 23% не могут найти денежные средства, а 17% не могут найти компаньона.

Каждый четвертый отмечает, что ради любимой команды преодолевал более 400 километров пути. Почти половина (47%) преодолевали от 200 до 400 километров, а 25% не проезжали более 200 километров. Самым популярным транспортом для выезда за футбольной командой оказался собственный автомобиль (37%). В топ-3 также вошел самолет (28%) и общественный транспорт (16%).

Фанаты предпочитают оставаться в городах на несколько дней. Так, 34% проводят в городе один-два дня, а 41% — два-три дня. В половине случаев болельщики путешествуют со своими друзьями, 31% — с другими фанатами, 16% — с членами семьи и только 6% являются одиночками.

Интересно, что у большинства фанатов семья реагирует на выезд нейтрально (41%) или положительно (40%). Против увлечения выступают семьи 19% опрошенных болельщиков.