Скончался британский писатель и экс-разведчик Фредерик Форсайт

Британский писатель Фредерик Форсайт, известный как автор политических детективов «День шакала» и «Афганец», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Curtis Brown.

Форсайт служил в королевских ВВС и несколько лет работал корреспондентом агентства Рейтер в Париже. В 1967 году он освещал гражданскую войну в Нигерии и начал сотрудничать с британскими спецслужбами.

Его известный роман «День шакала», выпущенный в 1971 году, рассказывает о попытке убийства президента Франции Шарля де Голля, впоследствии он был экранизирован.

На счету Форсайта более 25 книг общим тиражом свыше 75 млн экземпляров, многие из которых также были адаптированы для кино. Его карьера в журналистике включала работу в восточном Берлине, он владел немецким, французским и русским языками.

Анастасия Фартыгина