Нижегородцы услышали первую футуристическую оперу, восстановленную нейросетями

Концертное исполнение реконструкции оперы «Победа над Солнцем» состоялось в рамках программы конференции ЦИПР

Сбер и Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал) при поддержке Правительства Нижегородской области с помощью технологий искусственного интеллекта осуществили реконструкцию несохранившихся фрагментов первой и единственной футуристической оперы «Победа над Солнцем» 1913 года.

Это культовый проект русского авангарда — научная фантастика о путешествиях во времени. Авторами оперы выступили поэт Алексей Крученых и композитор Михаил Матюшин, который родился в Нижнем Новгороде. Художественное оформление и костюмы оригинальной постановки оперы были созданы Казимиром Малевичем.

Утраченные части музыкальных композиций воссозданы с помощью нейросети SymFormer. Их вместе с оригинальной партитурой Матюшина на сцене концертного зала «Пакгаузы» исполнили нижегородские музыканты — солисты Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Сергей Теленков и Дмитрий Белянский, пианист Николай Гольцев, мужской вокальный ансамбль под управлением Джамили Вагаповой, а также чтец Лев Харламов. Супрематизм Малевича ожил на экране позади исполнителей с помощью нейросети Kandinsky, превратившись в красочное сопровождение звучащей музыки.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы стали свидетелями уникального события — премьеры реконструкции оперы «Победа над Солнцем» с помощью технологий искусственного интеллекта. Для нас это не просто музыкальное произведение, это символ стремления к инновациям и сохранению культурного наследия. Такие инициативы помогают не только сохранить историю, но и вдохновить новое поколение на творчество. Нам важно, что мы можем быть частью этого процесса и способствовать развитию искусства и технологий».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

«Опера «Победа над Солнцем» была написана композитором Михаилом Матюшиным, который родился в Нижнем Новгороде. Одна из страниц прославленного русского авангарда написана именно нижегородцем, и важно об этом помнить. Хочу выразить благодарность Сберу и Волго-Вятскому филиалу Государственного музея изобразительных искусств за проделанную работу! Она огромна. Технологии искусственного интеллекта восстановили утраченные музыкальные фрагменты и анимировали эскизы к спектаклю. Благодаря совместным усилиям специалистов в этой области, а также исследователям и музыкантам сегодня мы возвращаем к жизни еще одно забытое сокровище».

Александр Комаров, заведующий Волго-Вятским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал):

«Михаил Матюшин — один из культурных героев Нижнего Новгорода. Команда Арсенала более 10 лет работает над тем, чтобы об этой значимой фигуре в истории русского искусства вспоминали в родном городе. Опера «Победа над Солнцем», музыку к которой написал Матюшин, — это культовое произведение русского авангарда. И сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы воссоздать оперу полностью. Ее утерянные фрагменты реконструированы благодаря технологиям искусственного интеллекта — будущее, о котором мечтали футуристы, наступило».

Во втором отделении прозвучала камерно-вокальная музыка Михаила Матюшина и его современников. Эта программа из редко звучащих произведений дополнила впечатление от исполнения реконструкции оперы.