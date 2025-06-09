Роналду заявил, что продолжит футбольную карьеру после победы в Лиге наций

Фото: Максим Платонов

Футболист Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, заявил о своем намерении продолжить карьеру после победы в финале Лиги наций. В матче против Испании, завершившемся со счетом 2:2 и победой португальцев в серии пенальти (5:3), 40-летний Роналду отметился голом, но был заменен на 88-й минуте из-за травмы, пишет РИА «Новости».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, Роналду заявил:

— Вы знаете, в каком я уже возрасте. Безусловно, сейчас я ближе к окончанию карьеры, чем раньше, но я должен наслаждаться каждым моментом. Если я не получу серьезной травмы, то буду продолжать, — сказал он.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории мирового футбола в официальных матчах признался, что чувствовал боль еще на предматчевой тренировке.

— Травма беспокоила меня уже какое-то время. Но если ради сборной Португалии мне придется сломать ногу, то я пойду на это. Это трофей. Я должен был играть и отдать все, — подчеркнул Роналду.

Эта победа стала для Роналду второй в Лиге наций. В общей сложности на счету форварда 138 голов в 219 матчах за сборную Португалии, с которой он также стал чемпионом Европы 2016 года.

Ранее Роналду объявил о своем уходе из саудовского клуба «Аль-Наср» по окончании текущего контракта, истекающего 30 июня.

Рената Валеева