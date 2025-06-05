В Кирове пройдет медиафорум «На семи холмах. Вятка 2025»
В Кирове 26—27 июня пройдет медиафорум «На семи холмах. Вятка 2025». Событие соберет журналистов и редакторов из Кировской области и других регионов.
Площадка форума — библиотека им. А.И. Герцена. Участников ждут семинары, дискуссии и встречи с экспертами медиаиндустрии. Ключевая тема пленарного заседания — «Трансформация информационной среды».
В программе заявлено 12 образовательных и дискуссионных площадок. Участие бесплатное, регистрация открыта на официальном сайте.
Организаторы мероприятия — Кировское отделение Союза журналистов России и правительство Кировской области.
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