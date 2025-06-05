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В Кирове пройдет медиафорум «На семи холмах. Вятка 2025»

23:01, 05.06.2025

В Кирове 26—27 июня пройдет медиафорум «На семи холмах. Вятка 2025». Событие соберет журналистов и редакторов из Кировской области и других регионов.

Площадка форума — библиотека им. А.И. Герцена. Участников ждут семинары, дискуссии и встречи с экспертами медиаиндустрии. Ключевая тема пленарного заседания — «Трансформация информационной среды».

В программе заявлено 12 образовательных и дискуссионных площадок. Участие бесплатное, регистрация открыта на официальном сайте.

Организаторы мероприятия — Кировское отделение Союза журналистов России и правительство Кировской области.

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