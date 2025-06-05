В Башкортостане разработали способ борьбы с изменением климата

В Башкортостане активно разрабатывают экологические проекты для снижения выбросов CO и адаптации к изменению климата. Ученые проводят исследования на карбоновых полигонах, используя передовые технологии.

На участке «Ковыльная степь» специалисты применили лазерное сканирование и БПЛА для оценки прироста фитомассы березы. Это позволит рассчитать объемы поглощенного деревьями углерода после внесения удобрений и рубок ухода.

На торфянике Берказан-Камыш развернута сеть мониторинговых площадок, установлена метеостанция для измерения температуры, влажности и солнечной радиации. Также отобраны пробы воды для анализа выноса растворенного углерода в период половодья.

Ректор УГНТУ Олег Баулин подчеркнул важность этих исследований для климатической политики Башкирии и России. С 2024 года в университете запущена магистерская программа «Углеродное регулирование и климатические проекты», которая готовит специалистов в области экологического мониторинга и анализа больших данных.

