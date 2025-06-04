Григоренко: вклад IT-отрасли в российский ВВП достиг 6%

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Вклад IT-отрасли в валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года составил 6%, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Это значительно выше предыдущих оценок, которые, по словам Григоренко, не учитывали данные крупных технологических компаний с непрофильным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

— Ранее не существовало достоверной и единой модели оценки IT-отрасли. Мы разработали новый подход, основанный на данных о компаниях, включенных в реестр аккредитованных организаций в сфере информационных технологий, и верифицированный бизнесом и профильными институтами, — пояснил вице-премьер.

Новая методика использует агрегированные данные ФНС, Минцифры, Банка России, Федеральной таможенной службы и Росстата.

Минцифры Татарстана и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».



Рената Валеева