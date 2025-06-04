Комик Артемий Останин* внесен в список террористов и экстремистов

Фото: Михаил Захаров

Комик Артемий Останин*, арестованный 19 марта по обвинению в разжигании ненависти к участникам СВО, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на официальном сайте службы.

Останину* предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, не позднее 15 марта во время выступления в Москве комик высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших ранения и утративших трудоспособность в ходе боевых действий. Сам Останин* свою вину не признает.

2 июня Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов российского публициста и блогера Анатолия Несмияна*, известного под псевдонимом Эль Мюрид.



Рената Валеева