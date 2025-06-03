Отец, обвиняемый в гибели детей от отравления дихлофосом, может подать иск к производителю

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Дмитрий Виноградов, житель села Красная Сопка Красноярского края, обвиняемый в гибели своих четверых детей от отравления дихлофосом, может подать иск к производителю инсектицида. Об этом сообщил адвокат Александр Гуртовенко в интервью RT.

В сентябре 2024 года Виноградов обработал свой дом дихлофосом, превысив рекомендованную дозу и проигнорировав инструкцию по применению. В результате ядовитое вещество попало на продукты питания, посуду, мебель и постельные принадлежности. На следующее утро все члены семьи были госпитализированы с симптомами кишечного расстройства. Четверо детей скончались, несмотря на усилия врачей. Взрослые выжили. Позже скончался и пятый ребенок, которому было три месяца.

По словам адвоката, в составе дихлофоса содержалось вещество, усиливающее отравляющий эффект. Гуртовенко подчеркнул, что обычного проветривания недостаточно для нейтрализации опасных испарений. Для полной очистки помещения необходима тщательная уборка, включая мытье стен и стирку штор, чего, по его словам, не отражено в инструкции к препарату. Этот факт и станет основанием для потенциального иска к производителю.

В мае 2025 года началось судебное разбирательство. Виноградову предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Рената Валеева