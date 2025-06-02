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Банк России опубликовал курс валют на вторник, 3 июня

18:10, 02.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 3 июня
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 3 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар поднялся на 0,5 рубля, юань — на 0,06 рубля, евро подешевел на 1,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,13 рубля;
  • евро — 90,38 рубля;
  • юань — 10,95 рубля.

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