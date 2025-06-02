Банк России опубликовал курс валют на вторник, 3 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 3 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар поднялся на 0,5 рубля, юань — на 0,06 рубля, евро подешевел на 1,13 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,13 рубля;
- евро — 90,38 рубля;
- юань — 10,95 рубля.
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