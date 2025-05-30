Леус: магнитная буря на Земле продлится более суток

Фото: Динар Фатыхов

Магнитная буря класса G1 (слабая) продолжается на Земле уже более 24 часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

— Магнитная буря на Земле продолжается уже более суток. В настоящее время интенсивность магнитной бури, продолжающейся уже более 24 часов, соответствует классу G1 — слабая магнитная буря, — написал он.

Несмотря на периодическое снижение активности, по словам Леуса, стабилизации обстановки не наблюдается. Скорость солнечного ветра остается в пределах 750–800 км/с, что почти в два раза превышает норму, а температура достигает 500 000 К, что также является экстремально высоким показателем.

Синоптик прогнозирует сохранение слабых возмущений магнитосферы Земли, временами достигающих уровня слабой магнитной бури, в течение пятницы.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки класса М считаются сильными и могут вызывать радиопомехи на Земле, а также геомагнитные бури.

Рената Валеева