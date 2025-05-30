Сегодня в Татарстане ожидается небольшая облачность и до +32 градусов
Ветер юго-восточный 4—9 м/с
Сегодня в Татарстане будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 4—9 м/с. Утром температура составит +12 градусов и выше, на западе порядка +17 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +27 до +32 градусов, в Казани — от +29 до +31 градуса.
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