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ФСИН опровергла слухи о побеге из СИЗО в Татарстане

16:21, 28.05.2025
ФСИН опровергла слухи о побеге из СИЗО в Татарстане
Фото: Максим Платонов

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Татарстану опровергло информацию о побеге из следственного изолятора. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

  • В пресс-службе уточнили, что «побегов из учреждений УФСИН России по республике не было».

Это заявление сделано в ответ на сообщения в СМИ о том, что в Казани разыскивают мужчину, ранее имевшего судимости за различные преступления, который якобы сбежал из СИЗО.

Анастасия Фартыгина

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