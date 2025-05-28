ФСИН опровергла слухи о побеге из СИЗО в Татарстане
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Татарстану опровергло информацию о побеге из следственного изолятора. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.
- В пресс-службе уточнили, что «побегов из учреждений УФСИН России по республике не было».
Это заявление сделано в ответ на сообщения в СМИ о том, что в Казани разыскивают мужчину, ранее имевшего судимости за различные преступления, который якобы сбежал из СИЗО.
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