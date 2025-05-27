Верховный суд выступил против ареста беременных и родителей детей-инвалидов по «нетяжким» статьям

Верховный суд России разработал проект постановления, ограничивающего применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении беременных женщин, матерей малолетних детей и единственных родителей детей-инвалидов, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, заключение под стражу не должно применяться к указанным категориям граждан, если инкриминируемое им преступление не связано с применением насилия или угрозы его применения.

В проекте постановления подчеркивается, что данная мера направлена на защиту прав наиболее уязвимых категорий граждан и обеспечение гуманизации уголовного судопроизводства.

Ранее Верховный суд вынес законопроект, предусматривающий внесение изменений в УК РФ с целью сделать наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта более взвешенными.



Рената Валеева