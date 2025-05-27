Верховный суд предложил не лишать свободы впервые попавшихся на хранении наркотиков

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Верховный суд России вынес на Пленум законопроект, предусматривающий внесение изменений в УК РФ с целью сделать наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта более взвешенными. Новая инициатива позволит чаще назначать виновным не лишение свободы, а лечение от наркозависимости, пишет ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, последние двадцать лет законодательство в сфере незаконного оборота наркотиков постоянно ужесточалось. Однако проведенный Верховным судом анализ судебной практики выявил необходимость более дифференцированного подхода к мерам ответственности, если преступления не связаны со сбытом наркотиков.

— Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица. Именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления. Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики повторных преступлений, — отмечают авторы инициативы.

Рената Валеева