На «Госуслугах» появилось приложение для родителей и школьников

Фото: Михаил Захаров

На портале государственных услуг запущен новый сервис «Госуслуги Моя школа», который предоставляет родителям и школьникам единую платформу для отслеживания учебного процесса.

По информации Минцифры России, «Госуслуги Моя школа» является добровольным сервисом, который призван дополнить существующие инструменты коммуникации между школой и родителями. Он будет полезен даже в том случае, если образовательное учреждение уже использует другие системы электронного обучения.

— Мы понимаем, насколько важно для родителей быть в курсе успехов своего ребенка и следить за его образовательным процессом. «Госуслуги Моя школа» предоставляет удобный и безопасный способ получения этой информации, не заменяя, а дополняя традиционные методы взаимодействия со школой, — подчеркнул представитель Минцифры.

Фракция «Новые люди» внесла предложение направлять уведомления о магнитных бурях через платформу «Госуслуги».



Рената Валеева