Минниханов напомнил, что 105 лет назад был подписан Декрет об образовании ТАССР
Ровно 105 лет назад, 27 мая 1920 года, был подписан Декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) — важнейшего исторического события, заложившего основу современного Татарстана.
В честь этой памятной даты в телеграм-канале раиса Татарстана Рустама Минниханова опубликовано поздравление:
— С днем рождения, Татарстан! Туган көнең белән, газиз Ватаныбыз!
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