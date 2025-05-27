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Минниханов напомнил, что 105 лет назад был подписан Декрет об образовании ТАССР

09:59, 27.05.2025
Минниханов напомнил, что 105 лет назад был подписан Декрет об образовании ТАССР
Фото: Динар Фатыхов

Ровно 105 лет назад, 27 мая 1920 года, был подписан Декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) — важнейшего исторического события, заложившего основу современного Татарстана.

В честь этой памятной даты в телеграм-канале раиса Татарстана Рустама Минниханова опубликовано поздравление:

— С днем рождения, Татарстан! Туган көнең белән, газиз Ватаныбыз!

Рената Валеева

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