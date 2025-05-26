В Набережных Челнах у пенсионера изъяли самодельный пистолет и револьвер

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Полицейские изъяли у 64-летнего жителя Набережных Челнов два самодельных огнестрельных оружия — пистолет и револьвер. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что револьвер был собран из частей списанного оружия, а пистолет переделан из охолощенного пистолета модели Р-411. Оба оружия изготовлены кустарным способом и предназначены под патрон калибра 10ТК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ — «Незаконное хранение оружия». Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Рената Валеева