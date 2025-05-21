Соцфонд России перечисляет семьям с детьми 1 млн рублей каждые 14 секунд

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Соцфонд России активно поддерживает семьи с детьми, перечисляя им 1 млн рублей каждые 14 секунд. Об этом сообщил ТАСС глава фонда Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Чирков уточнил, что основными мерами поддержки являются единое пособие для семей с детьми и материнский капитал.

— В текущем году детская часть бюджета Соцфонда составляет 2,3 трлн рублей. То есть каждые 14 секунд государство в лице фонда перечисляет нашим гражданам миллион рублей, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каждый год более 10 млн детей получают единое пособие, а также более 330 тыс. беременных женщин.

Говоря о программе материнского капитала, Чирков сообщил, что с момента ее запуска выдано уже 14,7 млн сертификатов, большинство из которых оформлено в проактивном режиме.

— Государство потратило уже 4,7 трлн рублей на поддержку наших семей в рамках данного важного проекта, — добавил он.

Напомним, что правительственная комиссия России одобрила законопроект, который увеличит пособие по беременности и родам для студенток. Это решение касается женщин, обучающихся в колледжах, вузах и других образовательных учреждениях.



Анастасия Фартыгина