Российские силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских дронов над 9 регионами

. Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над девятью регионами России, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая над Брянской (41 дрон), Орловской (37), Курской (31), Московской (6), Владимирской (5), Рязанской (3), Белгородской, Тульской и Калужской (по 1) областями. Также один БПЛА был сбит над Черным морем.

Утром были уничтожены еще 16 дронов над Орловской областью, десять — над Брянской и шесть — над Курской.

Анастасия Фартыгина