Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +20 градусов
В отдельных районах гроза и град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывами 15–20 м/с, локально до 23 м/с. Утром ожидается порядка +11 градусов. Днем температура составит от +15 до +20 градусов.
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