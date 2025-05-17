Роман Вильфанд: в ближайшую неделю в России не будет сильной жары

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В России на следующей неделе не будет жаркой погоды. Об этом РИА «Новости» сообщил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра. Он сказал, что по всей стране погода будет спокойной, без сильных температурных скачков.

Только на Алтае и в Алтайском крае в выходные ожидается тепло — до 30 градусов и выше. В остальной части страны температура останется умеренной и сильной жары не будет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вильфанд уточнил, что майская погода в центре европейской части России сохранится до воскресенья. После этого ожидается похолодание — температура снизится до примерно 15 градусов.

Также в течение недели будет облачно, и солнечные лучи будут частично скрыты. В целом погода будет спокойной и комфортной для большинства жителей страны.

Анастасия Фартыгина