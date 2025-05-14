Прокурор Татарстана выступит гособвинителем на процессе по делу об оправдании действий Гитлера

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани стартует процесс по делу о реабилитации нацизма. В преступлении обвиняют подростка, который публиковал комментарии с одобрением политики Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны. По данным «Реального времени», участвовать в этом процессе будет прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

По версии силовиков, в феврале 2024-го в одном из общедоступных телеграм-чатов появились комментарии парня из Казани, которому на тот момент было 17 лет. Именно в них силовики в последующем усмотрели состав преступления по части 2 статьи 354.1 УК РФ, которое предусматривает наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы.