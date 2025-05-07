Российский авторынок преодолел отметку в 100 тысяч проданных машин в апреле

В апреле 2025 года в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что стало первым преодолением отметки в 100 тысяч единиц с начала года. Об этом сообщает «Автостат».

Предыдущий лучший результат был зафиксирован в январе с показателем 89,1 тыс. проданных автомобилей. В феврале и марте продажи демонстрировали снижение, составив 78 тыс. и 79,8 тыс. единиц соответственно. Апрельский рост оказался значительным: продажи увеличились на 27,9% по сравнению с мартом.

Несмотря на положительную динамику в сравнении с предыдущими месяцами, продажи в апреле 2025 года все еще уступают прошлогодним показателям. По сравнению с апрелем 2024 года, когда было реализовано 137 тыс. автомобилей, падение составило 25,5%.

По итогам четырех месяцев 2025 года на российском рынке было продано 349 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева