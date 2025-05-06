Из-за политики Трампа мировой автопром недосчитается 1,5 миллиона автомобилей

Фото: Рената Валеева

Новая тарифная политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом на автомобильном рынке, может спровоцировать снижение мирового производства автомобилей. Об этом сообщает Carscoops, ссылаясь на прогноз аналитического агентства S&P Global Mobility.

Согласно прогнозу, в 2025 году по всему миру будет собрано 87,9 млн новых автомобилей, что на 2%, или 1,55 млн единиц, меньше, чем в 2024 году.

Основной причиной грядущего спада называется нежелание многих автопроизводителей поставлять новые автомобили в США из-за рубежа. Действующие тарифы значительно увеличат конечную стоимость автомобилей на американском рынке, что делает их неконкурентоспособными. В связи с этим, многие компании приняли решение временно ограничиться распродажей имеющихся запасов. Некоторые бренды объявили о намерении перенести производство на территорию Соединенных Штатов, но этот процесс требует времени и инвестиций.

Реальное время / realnoevremya.ru

Прогноз предрекает спад и для американского авторынка. Ожидается, что продажи автомобилей в США по итогам года сократятся примерно на 3%, а объемы местного производства легковых автомобилей снизятся на 9%, что существенно больше, чем общемировое падение.

Ранее сообщалось о планах Дональда Трампа частично смягчить введенные ограничения, чтобы облегчить компаниям процесс переноса производства в США. В частности, рассматриваются временные компенсации на оплату пошлин на автомобильные компоненты. Однако, даже с учетом этих мер, влияние тарифной политики на мировое автопроизводство остается значительным.

Рената Валеева