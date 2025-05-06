Из-за политики Трампа мировой автопром недосчитается 1,5 миллиона автомобилей
Новая тарифная политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом на автомобильном рынке, может спровоцировать снижение мирового производства автомобилей. Об этом сообщает Carscoops, ссылаясь на прогноз аналитического агентства S&P Global Mobility.
Согласно прогнозу, в 2025 году по всему миру будет собрано 87,9 млн новых автомобилей, что на 2%, или 1,55 млн единиц, меньше, чем в 2024 году.
Основной причиной грядущего спада называется нежелание многих автопроизводителей поставлять новые автомобили в США из-за рубежа. Действующие тарифы значительно увеличат конечную стоимость автомобилей на американском рынке, что делает их неконкурентоспособными. В связи с этим, многие компании приняли решение временно ограничиться распродажей имеющихся запасов. Некоторые бренды объявили о намерении перенести производство на территорию Соединенных Штатов, но этот процесс требует времени и инвестиций.
Прогноз предрекает спад и для американского авторынка. Ожидается, что продажи автомобилей в США по итогам года сократятся примерно на 3%, а объемы местного производства легковых автомобилей снизятся на 9%, что существенно больше, чем общемировое падение.
Ранее сообщалось о планах Дональда Трампа частично смягчить введенные ограничения, чтобы облегчить компаниям процесс переноса производства в США. В частности, рассматриваются временные компенсации на оплату пошлин на автомобильные компоненты. Однако, даже с учетом этих мер, влияние тарифной политики на мировое автопроизводство остается значительным.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.