Путин пошутил о тронах в Кремле, назвав ответ премьера Малайзии «ответом настоящего мусульманина»

Фото: Анастасия Фартыгина

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сделали заявления для СМИ по итогам переговоров, отмеченных доверительной и дружеской атмосферой. В качестве подтверждения Путин поделился забавным эпизодом, произошедшим в Большом Кремлевском дворце.

— У нас действительно сложились очень добрые, доверительные и дружеские отношения, — заявил президент России. Он рассказал, что в ходе экскурсии по Андреевскому залу поинтересовался у премьер-министра о предназначении трех тронов, один из которых предназначался для царя, второй — для царицы.

— Там стоят три трона. И я спросил: вот три трона стоят — один для царя, второй для жены, царицы, а третий? И он, практически не задумываясь, ответил — для второй жены, — пересказал разговор Путин. Он выразил надежду, что Анвар Ибрагим не обидится за эту историю, и добавил, что это «ответ настоящего мусульманина».

— Наши традиционные ценности могут в чем-то не совпадать, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон, — заключил Путин.

В ответ премьер Малайзии с улыбкой признался, что у него всего одна жена. «Я чувствовал, что это был какой-то тест от президента, какой-то трюк», — сказал он. «А я понял, что это для матери», — раскрыл он секрет. «Второй трон для мамы», — подтвердил Путин, переведя разговор в шутливый тон.



Рената Валеева