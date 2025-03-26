Спрос на книги о дипломатии и переговорах вырос вдвое

В марте самой популярной стала книга «Мировой порядок» Генри Киссинджера

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С конца февраля в России вырос спрос на книги о внешней политике, переговорах и международных конфликтах. Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» фиксирует двукратное увеличение продаж в этом сегменте. Читатели чаще выбирают книги о дипломатии, стратегии переговоров и геополитических прогнозах.

В марте самыми популярными стали «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Мои прогнозы сбылись» Владимира Жириновского, «Китай в эпоху Си Цзиньпина» Ивана Зуенко, «Столкновение цивилизаций» Сэмюэла Хантингтона и «Священная военная операция от Мариуполя до Соледара» Дмитрия Стешина. Продажи двух последних книг выросли вдвое за месяц. Интерес к книге Жириновского увеличился втрое по сравнению с мартом прошлого года, несмотря на то, что она вышла еще в 2023 году.

Книги о внутренней политике также стали продаваться активнее. Спрос в этой категории вырос в три раза. Продажи книги Александра Дугина «Русская война» удвоились с середины февраля.

Читатели также все чаще обращаются к литературе о переговорах. За год спрос на книги по этой теме увеличился в два раза. В топе марта — «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова, «Черная риторика» Карстена Бредемайера, «Переговоры с монстрами» Игоря Рызова, «Искусство сделки» Дональда Трампа и «Переговоры. Полный курс» Гэвина Кеннеди.

Эксперты отмечают, что рост интереса к этим темам связан с международной обстановкой. Читатели ищут информацию о дипломатических стратегиях, прогнозах и методах влияния. Книжные сети продолжают фиксировать высокий спрос на литературу о переговорах и геополитике.

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Екатерина Петрова