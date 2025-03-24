Казанцы смогут бесплатно пройти флюорографию 25 и 26 марта на парковках ТЦ

Фото: Динар Фатыхов

25 и 26 марта жители Казани смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование в передвижных рентгеновских аппаратах, расположенных на парковках торговых центров. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пишет пресс-служба мэрии города.

25 марта, с 9.00 до 14.00 мобильный флюорограф будет работать на парковке возле ТЦ по адресу: ул. Ибрагимова, 56;

26 марта, с 10.00 до 15.00 передвижной аппарат будет размещен на парковке возле ТЦ по адресу: Проспект Победы, 141.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер сообщает, что для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом до 28 марта также работает горячая линия по профилактике туберкулеза.

Рената Валеева