Интерес к мифам и сказкам вырос в 1,6 раза в 2024 году

Продажи книг о мифологии среди взрослых превысили 45 тыс. экземпляров

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» зафиксировала рост продаж книг о мифах, сказках и фольклоре. В 2024 году общий спрос на эту литературу увеличился в 1,6 раза. Продажи книг о мифологии среди взрослых превысили 45 тыс. экземпляров. Это на 17 тыс. больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользуются книги о славянском и азиатском фольклоре. Спрос на скандинавскую мифологию тоже остается высоким. Влияние на рынок оказали новые серии и переиздания.

В пятерку самых продаваемых книг по мифологии вошли «Славянские мифы» Александры Барковой, «Китайские мифы» Тао Тао Лю, «Русская фольклорная демонология» Владимира Рябова, «Японские мифы» Джошуа Фридмана и «Славянская нечисть» Марины Голубевой. Читатели интересуются как историческими исследованиями, так и адаптациями мифов в художественной форме.

Детские книги по мифологии тоже сохраняют популярность. В 2024 году продано более 13 тыс. экземпляров. Чаще всего покупают книги о мифах Древней Греции, затем — о русском фольклоре. Продажи таких изданий выросли на 13% за период с осени 2024 года по зиму 2025 года. В топе продаж — «Мифы Древней Греции» Николая Куна, адаптированные пересказы Анны Милбурн и Стефании Хартли, «12 подвигов Геракла» Михаила Михайлова и сборник русских былин.

Детские сказки остаются самой продаваемой категорией фольклорного жанра. В 2024 году было куплено более 345 тыс. экземпляров. Лидируют русские народные сказки, регулярно переиздаваемые и экранизируемые. Среди самых популярных — сборник Андрея Усачева «Все про Дедморозовку», сборник народных сказок «По щучьему велению», «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова, антология «Чудо чудное» и «Финист Ясный Сокол». Стабильный интерес к этим книгам объясняется их востребованностью у родителей, популярностью среди детей и регулярными адаптациями в кино и театре.

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Екатерина Петрова