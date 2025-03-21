Тренер сборной России Бородавко сообщил о травме Большунова

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов испытывает проблемы со спиной. Лыжник может пропустить ближайшие соревнования по состоянию здоровья, сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

— Спина — это проблема, влияющая на технику бега. Трудно сказать точно, что именно произошло, что стало причиной обострения, — сказал Бородавко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье в Сыктывкаре должен пройти масс-старт на 50 км в рамках чемпионата России.



Большунов в нынешнем сезоне на российских турнирах в качестве спортсмена сборной Татарстана. Лыжник уже пропускал некоторые гонки на этапах Кубка России по причине проблем со здоровьем.

Зульфат Шафигуллин