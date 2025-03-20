Комитет Совфеда по экономической политике предложил создать фонд редкоземельных металлов
Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо с предложением создать фонд редкоземельных металлов для взаимодействия с иностранными инвесторами.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул условие для подписания сделки по поставкам полезных ископаемых, потребовав от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией.
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