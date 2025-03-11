Спрос на религиозные книги на «ЛитРес» вырос на 37% в первые дни марта

Выручка в этой категории увеличилась на 12%

Книжный сервис «ЛитРес» в первые десять дней марта зафиксировал рост продаж религиозной литературы на 37% по сравнению с последними днями февраля. Выручка в этой категории увеличилась на 12%. Аналитики связывают изменения с началом Великого поста у православных христиан 3 марта и мусульманского Рамадана 28 февраля.

Среди наиболее популярных книг — «Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна». Второе место занимает «Великое повечерие с Покаянным каноном преподобного Андрея Критского» архимандрита Лонгина (Корчагина). Третья позиция у «Евангелия». Четвертое место у «Библии. Ветхий Завет (Пятикнижие)», пятое — у книги «Неизбежность Пасхи. Великопостные письма» архимандрита Саввы (Мажуко).

В топ-10 также вошли «Псалтырь пророка и царя Давида» на церковнославянском языке, «Библия» в синодальном переводе, сборник «Прииде пост. Чтения на каждый день Великого поста», два издания Корана — в оригинале с русским переводом и в стихотворном переводе Т. Шумовского.

Спрос на отдельные священные тексты также вырос. Выручка от продаж Корана увеличилась на 27%, Евангелия — на 25%. Интерес к книгам о посте вырос на 296%.

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Екатерина Петрова