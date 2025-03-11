Художник в Гонконге изобразил мечеть «Кул-Шариф» на мозаике

Фото: Мария Зверева

В Гонконге неизвестный автор изобразил на мозаике казанскую мечеть «Кул-Шариф». Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

— Удивительное рядом… точнее, за тысячи километров. На улице Гонконга обнаружена вот такая мозаика. Узнаете? Судя по всему, автор был впечатлен красотой мечети «Кул-Шариф» и решил, что ее должны увидеть все, — написала Галимова.

Мечеть «Кул-Шариф» в Казанском кремле была построена в 1996—2005 годах.

Ранее мечеть предлагали разместить на новой банкноте в 1000 рублей в качестве достопримечательности Татарстана.

Матвей Гавриков