Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня

Фото: Камиль Исмаилов

В этом учебном году последние звонки в российских школах прозвенят 24 мая, а выпускной вечер пройдет 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Минпросвещения, пишет РИА «Новости».

Глава министерства Сергей Кравцов напомнил, что для развития сферы образования с этого года правительство запустило нацпроект «Молодежь и дети». Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Министр пожелал всем выпускникам интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям.

При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна России. Также состоится чествование представителей многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных госнаградами, и участников СВО.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Регионам поручили обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

Рената Валеева