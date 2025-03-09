Сегодня днем в Татарстане умеренные осадки и до +4 градусов

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Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. Утром ожидается небольшой снег, днем — умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, утром местами гололед. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.



Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, утром и днем местами с порывами 15—18 м/c. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до +4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани прогнозируется днем от +1 до +3 градусов, а также гололедица и ветер порывами 15 м/c.

Дарья Беззубова