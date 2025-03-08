Сегодня днем в Татарстане ожидается метель и до +2 градусов

На дорогах прогнозируется гололедица, снежная каша, местами снежные заносы

Фото: Дарья Беззубова

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ночью и утром ожидается снег, в отдельный районах — метель и туман. Днем прогнозируется умеренный и мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.



Ветер северо-западный 6—11 м/с, ночью и утром с порывами 15—18 м/c, днем до 14 м/c. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до +2 градусов. На дорогах ожидается гололедица, снежная каша, местами снежные заносы.

В Казани прогнозируется около 0 градусов днем, гололедица и снежная каша на дорогах.

