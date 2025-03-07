Режим работы для водохранилищ Волги и Камы скорректировали на март
Росводресурсы внесло коррективы в режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на период с 11 по 20 марта. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе.
- Изменения коснулись водохранилищ Верхней Волги, где сбросные расходы будут уменьшены. Нижневолжские водохранилища продолжат работу в прежнем режиме.
Решение о режимах работы гидроузлов на третью декаду марта и начало апреля будет принято на заседании Межведомственной рабочей группы после получения уточненных прогнозов от Росгидромета.
Данные изменения направлены на оптимизацию использования водных ресурсов и обеспечение баланса между различными потребностями в воде в бассейне Волги и Камы.
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