Режим работы для водохранилищ Волги и Камы скорректировали на март

Фото: Динар Фатыхов

Росводресурсы внесло коррективы в режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на период с 11 по 20 марта. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе.

Изменения коснулись водохранилищ Верхней Волги, где сбросные расходы будут уменьшены. Нижневолжские водохранилища продолжат работу в прежнем режиме.

Решение о режимах работы гидроузлов на третью декаду марта и начало апреля будет принято на заседании Межведомственной рабочей группы после получения уточненных прогнозов от Росгидромета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Данные изменения направлены на оптимизацию использования водных ресурсов и обеспечение баланса между различными потребностями в воде в бассейне Волги и Камы.

Рената Валеева