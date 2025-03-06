Минниханов: Татарстан станет площадкой для объединения усилий по сохранению снежного барса

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», которая пройдет в Казани с 13 по 15 марта. Об этом сообщила его пресс-служба.

— Снежный барс — символ Татарстана, который олицетворяет силу, храбрость, гордость, скорость, чистоту природы и людских помыслов. Это уникальная платформа для объединения экспертов, ученых и государственных органов из разных стран, обмена знаниями и опытом по сохранению этого исчезающего вида. Сегодня это — одно из условий на пути к консолидации наших усилий по сохранению биоразнообразия страны, а также истории и культурного наследия, — сказал Минниханов.

К участию приглашены представители стран, на территории которых обитает снежный барс, включая Китай, Индию, Пакистан, Монголию, Непал, Бутан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Инициатива по сохранению популяции снежного барса принадлежит Минниханову. В рамках этой инициативы, в 2022 году началось строительство Центра «Снежный барс» в Республике Алтай, который в 2024 году включает в себя научно-исследовательский корпус, жилые дома для научных сотрудников, ветеринарный и хозяйственный блоки, а также вольерный комплекс.

Кроме того, налажено сотрудничество с Кыргызской Республикой, принята совместная научная программа восстановления популяции снежного барса. В феврале 2024 года было заключено соглашение между Минэкологии Татарстана и Межрегиональной Ассоциацией «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» для совместной эколого-просветительской деятельности в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Рената Валеева