Вратарь «Рубина» Ставер впервые попал в расширенный состав сборной России
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на мартовский тренировочный сбор. Впервые в карьере в список попал вратарь «Рубина» Евгений Ставер.
В расширенный состав включен защитник «Зенита» Дуглас Сантос, ранее попавший в аналогичный список сборной Бразилии. У бразильского футболиста имеется российское гражданство, но у него пока осталось право выступать за родную страну. Дуглас Сантос является чемпионом Олимпийских игр в составе сборной Бразилии.
Всего в расширенный состав сборной России включены 42 футболиста. Окончательный список будет определен чуть позже. Впереди у футболистов 20-й тур чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и игровой день плей-офф Кубка России.
В марте сборная России планирует провести один товарищеский матч — против команды Замбии. Встреча состоится в Москве, точное время и стадион проведения будут объявлены позже.
Ставер выступает за «Рубин» с лета прошлого года, когда перешел из красноярского «Енисея». Для вратаря нынешний сезон является первым на уровне РПЛ.
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