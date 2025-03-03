Вратарь «Рубина» Ставер впервые попал в расширенный состав сборной России

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на мартовский тренировочный сбор. Впервые в карьере в список попал вратарь «Рубина» Евгений Ставер.

В расширенный состав включен защитник «Зенита» Дуглас Сантос, ранее попавший в аналогичный список сборной Бразилии. У бразильского футболиста имеется российское гражданство, но у него пока осталось право выступать за родную страну. Дуглас Сантос является чемпионом Олимпийских игр в составе сборной Бразилии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в расширенный состав сборной России включены 42 футболиста. Окончательный список будет определен чуть позже. Впереди у футболистов 20-й тур чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и игровой день плей-офф Кубка России.

В марте сборная России планирует провести один товарищеский матч — против команды Замбии. Встреча состоится в Москве, точное время и стадион проведения будут объявлены позже.

Ставер выступает за «Рубин» с лета прошлого года, когда перешел из красноярского «Енисея». Для вратаря нынешний сезон является первым на уровне РПЛ.

Зульфат Шафигуллин