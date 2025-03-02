Большинство казанцев начали работать в студенческом возрасте

Фото: Мария Зверева

Большинство казанцев — 76% — начали работать в студенческом возрасте. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работа».

Чаще всего первый профессиональный опыт во время учебы получали специалисты в сфере продаж и управления недвижимостью — 89%. Второе место заняли сотрудники по управлению персоналом (86%), третье — работники автомобильного бизнеса (84%).

— 21% студентов и выпускников из Казани подрабатывали не по специальности в других сферах, а 22% находили временную или частичную занятость по специальности, например, в формате фриланса или сезонной работы во время каникул. Подработки также оказались более популярным вариантом занятости среди студентов и выпускников вузов: 13% из них находили частичную занятость по специальности, при этом сейчас по профессии подрабатывают 16% студентов вузов. 15% респондентов, окончивших вуз, подрабатывали в других сферах, а среди тех, кто ещё учится, такой вариант подработки выбрал 21% опрошенных. Выпускники ссузов подрабатывали реже — о подобном опыте рассказали 10% и 11% опрошенных соответственно, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что чаще всего о совмещении работы и учебы рассказывали респонденты старше 65 лет (82%), чуть реже — в возрасте от 44 до 64 лет (77%).

Напомним, 80% жителей Казани мечтают получать шестизначный доход в 2025 году, причем более половины респондентов (56%) назвали его размер не менее 200 тыс. рублей.



Елизавета Пуншева