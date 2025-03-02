Бастрыкин назвал общее число погибших в результате атак ВСУ россиян
Жертвами украинских атак на приграничные и тыловые зоны России стали более 650 человек, в их числе 23 ребенка. Ранены почти 3 тыс., сообщил в интервью ТАСС председатель Следкома страны Александр Бастрыкин.
— В результате <...> преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела, — сказал он.
Бастрыкин сообщил, что всего следствием возбуждено 2 690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.
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