В Татарстане тракториста обвинили в нарушении безопасности после гибели мужчины
В Татарстане местного жителя обвинили в нарушении правил безопасности, что привело к гибели мужчины в садоводческом товариществе «Державино». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следкома по республике.
По версии следствия, тракторист, работая над прокладкой траншеи для трубопровода, не проверил, нет ли людей в яме. В результате он высыпал землю на владельца участка. Когда тракторист заметил, что человека нет, он раскопал траншею, но мужчина уже скончался.
Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
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