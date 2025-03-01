В Татарстане тракториста обвинили в нарушении безопасности после гибели мужчины

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане местного жителя обвинили в нарушении правил безопасности, что привело к гибели мужчины в садоводческом товариществе «Державино». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следкома по республике.

По версии следствия, тракторист, работая над прокладкой траншеи для трубопровода, не проверил, нет ли людей в яме. В результате он высыпал землю на владельца участка. Когда тракторист заметил, что человека нет, он раскопал траншею, но мужчина уже скончался.

Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Анастасия Фартыгина