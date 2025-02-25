На Казанский марафон подали рекордные 20 тыс. заявок

Фото: Динар Фатыхов

На XI Казанский марафон, который пройдет 3—4 мая этого года, зарегистрировалось рекордное число участников — 20 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На полную марафонскую дистанцию (42,2 км) зарегистрировалось более 6 тыс. человек, на полумарафон (21,1 км) — свыше 5,5 тыс. В Казань приедут бегуны из 19 стран, в том числе Китая, ЮАР, Турции и Германии.



Организаторы надеются, что число участников вырастет до 35 тыс. человек. Рост популярности мероприятия они объясняют юбилейной волной марафона, интеграцией в лигу марафонов БРИКС и увеличением поддержки партнеров.

Напомним, к концу января организаторы фиксировали рекордные 17 тыс. регистраций. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда зарегистрировалось чуть меньше 6 тыс. участников.

Галия Гарифуллина