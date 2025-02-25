Власти Татарстана установили меры поддержки для участников СВО

Фото: Максим Платонов

Власти региона приняли комплекс дополнительных мер соцподдержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Новые льготы направлены на обеспечение достойных условий жизни как для военнослужащих, так и для их близких. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Для военнослужащих, заключивших контракт после 31 августа 2023 года, установлена единовременная выплата в размере 305 тыс. рублей. Данная мера распространяется на призванных по частичной мобилизации, а также на тех, кто проходил службу по призыву в воинских частях Минобороны или был отобран через пункт отбора на военную службу по контракту в столице республики. Участники батальонов «Алга», «Тимер», «Батыр» получают повышенную выплату — 360 тыс. рублей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется семьям с детьми. Каждый несовершеннолетний ребенок участника СВО получает единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей. За период 2023–2025 годов поддержку ощутили на себе более 22 тыс. детей, в том числе 755 ребят только в текущем году.



Также пенсионеры и граждане старше 60/55 лет из семей участников СВО получают первоочередное право на санаторно-курортное лечение.

Дополнительно предусмотрено бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых людей и инвалидов I и II групп из семей участников СВО. Всего такие услуги получают 312 человек, включая шестерых участников самой операции. Члены семей имеют преимущественное право на прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. За последние годы поддержку получили 56 взрослых и один ребенок-инвалид в текущем году.

Напомним, что к 80-летию Победы установили единовременные выплаты федерального уровня: 55 тыс. рублей для некоторых категорий граждан и 80 тыс. рублей для отдельных групп.



Матвей Гавриков